Estudiantes que planean ir a la universidad en 2026-27 ya pueden solicitar ayuda financiera federal

COLORADO SPRINGS, COLO. (KOAA) — Los estudiantes de último año de preparatoria y quienes vuelven a la universidad en el otoño de 2026 ya pueden completar la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA), el formulario esencial para determinar la elegibilidad a becas federales, préstamos y programas de trabajo-estudio.

Aunque el proceso abre la puerta a recursos importantes, para muchos solicitantes por primera vez, especialmente estudiantes de primera generación, puede resultar intimidante.

Ese fue el caso de Sahid Velazquez, un estudiante de primera generación cuyo sueño es estudiar enfermería.

“Cuando escuché por primera vez sobre la ayuda financiera, me dio un poco de miedo porque no conocía el proceso. En algunos momentos fue algo estresante”, dijo Velazquez.

Entre el trabajo duro y los grandes sueños

El dinero era el principal obstáculo.

“El tema principal era el dinero, así que trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 12 horas seguidas en trabajos de construcción que nadie realmente quiere hacer”, explicó. “No teníamos mucho dinero creciendo, así que tampoco quiero que mis padres se endeuden con préstamos.”

A pesar de las largas jornadas, Velazquez sabía que la educación era clave para su futuro. Pero sus padres tenían dudas sobre el FAFSA.

“Se preguntaban: ‘¿Por qué necesitan esa información? ‘Tú eres quien va a la escuela.’ ¿Por qué quieren mis declaraciones de impuestos, mi información personal, mi número de Seguro Social?’”.

Entendiendo el FAFSA

Ron Swartwood, director de ayuda financiera en la Universidad Estatal Pikes Peak, dijo que estas preguntas son comunes, pero la información que se solicita es esencial.

“Para muchos estudiantes dependientes, el FAFSA requiere la información de sus padres para obtener una imagen precisa de la situación familiar. Todo ese cálculo, ingreso bruto ajustado, impuestos pagados, se llama Índice de Ayuda Estudiantil. Cuanto más te acerques a cero, o incluso a -1,500, más probabilidad hay de recibir ayuda financiera basada en necesidad,” explicó.

También subrayó que toda la información que se envía se mantiene confidencial.

“Es importante que sepan que esa información no sale de aquí. Solo la usamos para determinar la elegibilidad.”

Errores y retrasos comunes

Velazquez tuvo problemas con la firma electrónica obligatoria.

“El proceso de la firma fue extraño. Parecía que había sido aceptada, pero cuando vine a una cita, estaba borrada. Cuando me enteré de que no había pasado, me rompió el corazón. Pensé: ‘No me van a aceptar’.”

Swartwood señaló que estos inconvenientes son de las causas más frecuentes de retraso en las solicitudes.

“Por varias razones: información incompleta o contradictoria. Hay que asegurarse de que todo esté correcto, que esté firmado y realmente enviado.”

El seguimiento también es clave.

“Es muy importante que los estudiantes revisen continuamente su correo institucional, porque nos comunicamos con ellos por ese medio,” añadió Swartwood.

Cómo ayudó la ayuda financiera

La persistencia dio frutos para Velazquez: el segundo intento fue exitoso.

“Cubre básicamente toda mi matrícula y mis clases, además de los libros que necesito. Incluso me deja un poco para almorzar en la cafetería. No es mucho dinero, pero cubre lo esencial, y eso es lo que importa.”

La experiencia le hizo reflexionar.

“La cantidad de consejos y apoyo que recibí fue muy beneficiosa; viéndolo ahora, debí haberlo hecho antes.”

Swartwood recordó que algunos estudiantes pueden obtener becas que cubren todos los costos, como las ‘Becas Pell’ o las ‘Becas para estudiantes de Colorado’, y que incluso familias con altos ingresos pueden calificar para ayudas no basadas en necesidad.

“Podrías ganar un millón de dólares al año y aun así obtener un préstamo no basado en necesidad o un trabajo-estudio no basado en necesidad,” comentó.

Consejos para otros estudiantes

El objetivo de Velazquez es completar su Asociado en Ciencias, ingresar a pre-enfermería y luego convertirse en enfermero registrado (RN).

Su mensaje para otros estudiantes es claro:

“No tengas miedo. Haz todas las preguntas que necesites. Si tienes cien preguntas, mil preguntas, hazlas todas. Contactar a un asesor de ayuda financiera es mi recomendación número uno. No estás solo.”

Fechas límite y aplicaciones tempranas

El FAFSA para el ciclo escolar 2026–2027 abrió antes de lo previsto este año (Sept. 25) y permanecerá disponible hasta el 30 de junio de 2027. Pero Swartwood advierte:

“La universidad debe recibir el FAFSA mientras el estudiante esté inscrito. Si lo recibimos después de que haya salido de la institución, no podemos ayudarlo.”

Aplicar con anticipación, agregó, posiciona a los estudiantes para el éxito.

“Hacerlo con meses de anticipación pone todo en orden y les da una idea clara de la ayuda disponible.”

Los estudiantes pueden aplicar ahora en [FAFSA.gov]. El consejo de Swartwood: no esperes y no asumas que no calificarás.

