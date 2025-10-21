2025 Election: What's on the ballot in Lincoln County?

LINCOLN COUNTY, Colo. (KOAA) — The 2025 Coordinated election is just three weeks away, and Lincoln County voters have a lot to decide from municipal government leaders to school district offices.
Key Dates and Deadlines
October 27 - Last day to apply to register to vote through the mail, a voter registration agency, a local driver's license examination facility, or online to receive a mail ballot for the Coordinated Election.
October 28 - First day the minimum number of required Drop Boxes must be open for the November 4 Coordinated Election.
November 4 - Coordinated Election, Polls Open 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
November 12 - Last day for ballots cast by military and overseas electors to be received by the county clerk to be counted in the 2025 Coordinated Election.
November 14 - First day that interested parties may request and file for a recount at their own expense for the November 4, 2025, Coordinated Election.
For more information about the upcoming election and key dates, click here.
Are you unsure if you are registered to vote in Colorado? Use the state's Find My Voter Registration system.
You can view the ballot language below or by clicking here.
School District Offices
Crowley County School District RE. 1-J
Vote for no more than four candidates for the 4-Year Term
Jordan King
James C. Watkins
Martin M. Martinez, Jr
Kaci L. Mason
Miami-Yoder Joint School District No. 60
Board of Education Director
Four-Year Term
(Vote for 3)
Daniel Carneal
Samantha L. Berg
Ronny Burr
Jon Hogeboom
Ballot Measures
Ballot questions initiated by the people are listed numerically.
A ballot question listed as an “amendment” proposes a change to the Colorado Constitution, and a ballot question listed as a “proposition” proposes a change to the Colorado Revised Statutes.
A “YES/FOR” vote on any ballot question is a vote in favor of changing current law or existing circumstances.
A “NO/AGAINST” vote on any ballot question is a vote against changing current law or existing circumstances.
State Ballot Measures
Proposition LL (STATUTORY)
Without raising taxes, may the state keep and spend all revenue generated by the 2022 voter‑approved state tax deduction limits on individuals with incomes of $300,000 or more and maintain these deduction limits in order to continue funding the Healthy School Meals for All program, which pays for public schools to offer free breakfast and lunch to all students in kindergarten through twelfth grade?
YES/FOR
NO/AGAINST
Proposition MM (STATUTORY)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $95 MILLION ANNUALLY BY A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES TO SUPPORT ACCESS TO HEALTHY FOOD FOR COLORADO KIDS AND FAMILIES, INCLUDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM, AND, IN CONNECTION THEREWITH:
INCREASING STATE TAXABLE INCOME ONLY FOR INDIVIDUALS WHO HAVE A FEDERAL TAXABLE INCOME OF $300,000 OR MORE BY LIMITING DEDUCTIONS TO $1,000 FOR SINGLE TAX RETURN FILERS AND $2,000 FOR JOINT TAX RETURN FILERS FOR THE PURPOSES OF FULLY FUNDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM TO CONTINUE PAYING FOR PUBLIC SCHOOLS TO OFFER FREE BREAKFAST AND LUNCH TO ALL PUBLIC SCHOOL STUDENTS; INCREASING WAGES FOR EMPLOYEES WHO PREPARE AND SERVE SCHOOL MEALS; HELPING SCHOOLS USE BASIC, NUTRITIOUS INGREDIENTS INSTEAD OF PROCESSED PRODUCTS; ENSURING THAT COLORADO‑GROWN AND RAISED PRODUCTS ARE PART OF SCHOOL MEALS; SUPPORTING THE SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) THAT HELPS LOW‑INCOME COLORADO FAMILIES AFFORD GROCERIES; AND ALLOWING THE STATE TO RETAIN AND SPEND AS A VOTER‑APPROVED REVENUE CHANGE ALL ADDITIONAL TAX REVENUE GENERATED BY THESE TAX DEDUCTION CHANGES?
YES/FOR
NO/AGAINST
County Ballot Measures
Lincoln County Ballot Issue 1A: Lodging Tax
SHALL THE CURRENT TWO PERCENT (2%) LINCOLN COUNTY LODGING TAX BE INCREASED $314,246.00 ANNUALLY IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR AND BY WHATEVER ADDITIONAL AMOUNTS ARE RAISED ANNUALLY IN EACH SUBSEQUENT YEAR BY THE LEVYING OF AN ADDITIONAL FOUR PERCENT (4%) MARKETING AND PROMOTION TAX ON THE PURCHASE PRICE PAID OR CHARGED TO PERSONS FOR ROOMS OR ACCOMMODATIONS WITHIN THE COUNTY, COMMENCING IN 2026 AND CONTINUING THEREAFTER, WITH UP TO NINETY PERCENT OF SUCH REVENUE TO BE USED FOR THE DEVELOPMENT, CONSTRUCTION, OPERATION, AND PROVISION OF HOUSING AND CHILDCARE FACILITIES OR SERVICES FOR THE TOURISM-RELATED WORKFORCE, INCLUDING SEASONAL WORKERS, AND FOR OTHER WORKERS IN THE COMMUNITY WITH SUCH SPECIFIC PROJECTS TO BE PRIORITIZED AND RECOMMENDED BASED ON ANY INTERGOVERNMENTAL AGREEMENT THE COUNTY EXECUTES FOR THAT PURPOSE, AND AT LEAST TEN PERCENT (10%) OF SUCH REVENUE TO BE USED FOR MARKETING AND PROMOTION OF BUSINESSES AND EVENTS WITHIN THE COUNTY; AND SHALL THE COUNTY BE AUTHORIZED TO COLLECT, KEEP AND SPEND ALL REVENUES RECEIVED IN 2026 AND EACH YEAR THEREAFTER WITHOUT REGARD TO ANY SPENDING, REVENUE, OR OTHER LIMITATION IN ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION OR ANY OTHER STATUTORY LAWS OF THE STATE OF COLORADO?
YES/FOR
NO/AGAINST
School District Ballot Measures
Crowley County School District RE 1-J Ballot Issue 5A: Bonds
SHALL CROWLEY COUNTY SCHOOL DISTRICT RE 1-J DEBT BE INCREASED FROM ZERO DOLLARS UP TO $11.92 MILLION WITH A REPAYMENT COST OF UP TO $23.4 MILLION WITH NO DEBT CURRENTLY OUTSTANDING FOR THE DISTRICT, AND SHALL DISTRICT TAXES BE INCREASED BY UP TO $1.1 MILLION ANNUALLY TO FINANCE THE CONSTRUCTION, EQUIPPING AND IMPROVEMENT COSTS OF:
- A NEW BUILDING TO INCLUDE CAREER AND TECHNICAL EDUCATION (CTE) CLASSROOMS AND WORKSPACE, VOCATIONAL AGRICULTURAL CLASSROOMS AND WORKSPACE, A MULTIPURPOSE ROOM/WRESTLING AREA, A WEIGHTROOM AND RELATED IMPROVEMENTS FOR SCHOOL AND COMMUNITY USE, AND
- IMPROVEMENTS TO THE FOOTBALL FIELD AND TRACK,
BY THE ISSUANCE OF GENERAL OBLIGATION BONDS WHICH SHALL BEAR INTEREST, MATURE, PERMIT REDEMPTION, AND BE ISSUED AT SUCH TIME AND PRICES (AT, ABOVE OR BELOW PAR), AND CONTAINING TERMS CONSISTENT WITH THIS BALLOT MEASURE AS THE BOARD OF EDUCATION DETERMINES; AND SHALL AD VALOREM PROPERTY TAXES BE LEVIED WITHOUT LIMIT AS TO THE MILL RATE TO GENERATE AMOUNTS, NOT TO EXCEED THE ABOVE AMOUNTS, SUFFICIENT IN EACH YEAR TO TIMELY PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST ON THE BONDS?
YES/FOR
NO/AGAINST
Miami-Yoder Joint School District No. 60 Ballot Issue 5B
SHALL MIAMI-YODER JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 60 DEBT BE INCREASED $1.2 MILLION, WITH A MAXIMUM TOTAL REPAYMENT COST OF NOT MORE THAN $1.8 MILLION, WITHOUT IMPOSING ANY NEW TAX, WITH THE PROCEEDS OF SUCH DEBT TO BE USED FOR THE PURPOSE OF IMPROVING THE CONDITION OF THE DISTRICT'S FACILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO:
- EXPANDING, UPDATING AND IMPROVING THE CAFETERIA AREA AND STORAGE FACILITIES TO BETTER ACCOMMODATE THE NEEDS OF STUDENTS, STAFF AND THE COMMUNITY;
- ACQUIRING AND INSTALLING AN EMERGENCY GENERATOR FOR SAFETY AND SECURITY NEEDS OF THE DISTRICT;
AND PROVIDING ANY OTHER CAPITAL ASSETS THAT THE DISTRICT IS AUTHORIZED TO PROVIDE; AND SHALL THE ANNUAL TAX INCREASE AUTHORIZED BY THE VOTERS IN 2007, WHICH IS SCHEDULED TO EXPIRE IN 2026, BE EXTENDED AND AUTHORIZED TO BE USED TO PAY THE DEBT AUTHORIZED AT THIS ELECTION IN ADDITION TO THE DEBT AUTHORIZED AT SUCH PRIOR ELECTION; SUCH DEBT TO BE EVIDENCED BY THE ISSUANCE OF GENERAL OBLIGATION BONDS TO BE SOLD IN ONE SERIES OR MORE, FOR A PRICE ABOVE OR BELOW THE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH SERIES, ON TERMS AND CONDITIONS AND WITH SUCH MATURITIES AS PERMITTED BY LAW, INCLUDING PROVISIONS FOR REDEMPTION OF THE BONDS PRIOR TO MATURITY WITH OR WITHOUT PAYMENT OF THE PREMIUM OF NOT TO EXCEED ONE PERCENT AND PROVIDED THAT THE BONDS SHALL MATURE NOT LATER THAN DECEMBER 31, 2040; AND SHALL THE MILL LEVY BE IMPOSED EACH YEAR AT A RATE SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST ON THE DISTRICT'S DEBT (OR TO CREATE A RESERVE FOR SUCH PAYMENT)?
YES/FOR
NO/AGAINST
