2025 Election: What's on the ballot in Las Animas County?

LAS ANIMAS COUNTY, Colo. (KOAA) — The 2025 Coordinated election is just three weeks away, and Las Animas County voters have a lot to decide from municipal government leaders to school district offices.
Key Dates and Deadlines
October 17 - Deadline for the county clerk to send mail ballot packets to each active, eligible elector for the Coordinated Election.
October 20 - Last day for county chairpersons of major political parties to certify appointment of registered electors to serve as members of the canvass board for statewide ballot measure in the Coordinated Election; members of the canvass board for other ballot content will be appointed in accordance with intergovernmental agreement.
October 20 - Counting of mail ballots may begin. No results may be disclosed until after 7:00 p.m. on Election Day.
October 27 - Last day to apply to register to vote through the mail, a voter registration agency, a local driver's license examination facility, or online to receive a mail ballot for the Coordinated Election.
October 28 - First day the minimum number of required Drop Boxes must be open for the November 4 Coordinated Election.
November 4 - Coordinated Election, Polls Open 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
November 12 - Last day for ballots cast by military and overseas electors to be received by the county clerk to be counted in the 2025 Coordinated Election.
November 14 - First day that interested parties may request and file for a recount at their own expense for the November 4, 2025, Coordinated Election.
Are you unsure if you are registered to vote in Colorado? Use the state's Find My Voter Registration system.
Municipal Offices
City of Trinidad Mayor - At Large
(Vote for One) (Two year term)
Cy Michaels
"Manny" Manuel Trujillo
Trinidad Council Member - At Large
(Vote for Three) (Four year term)
Eric Treider
Dan Ruscetti
Linda Velasquez
Tim Peters
Carmela Vanore
Micahel M. Yocom
Thomas A. Kosovich, Jr.
School District Offices
Aguilar School District RE-6
(Vote for One) (Four year Term)
Ashley Lisonbee
Ballot Measures
Ballot questions initiated by the people are listed numerically.
A ballot question listed as an “amendment” proposes a change to the Colorado Constitution, and a ballot question listed as a “proposition” proposes a change to the Colorado Revised Statutes.
A “YES/FOR” vote on any ballot question is a vote in favor of changing current law or existing circumstances.
A “NO/AGAINST” vote on any ballot question is a vote against changing current law or existing circumstances.
State Ballot Measures
Proposition LL (STATUTORY)
Without raising taxes, may the state keep and spend all revenue generated by the 2022 voter‑approved state tax deduction limits on individuals with incomes of $300,000 or more and maintain these deduction limits in order to continue funding the Healthy School Meals for All program, which pays for public schools to offer free breakfast and lunch to all students in kindergarten through twelfth grade?
YES/FOR
NO/AGAINST
Proposition MM (STATUTORY)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $95 MILLION ANNUALLY BY A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES TO SUPPORT ACCESS TO HEALTHY FOOD FOR COLORADO KIDS AND FAMILIES, INCLUDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM, AND, IN CONNECTION THEREWITH:
INCREASING STATE TAXABLE INCOME ONLY FOR INDIVIDUALS WHO HAVE A FEDERAL TAXABLE INCOME OF $300,000 OR MORE BY LIMITING DEDUCTIONS TO $1,000 FOR SINGLE TAX RETURN FILERS AND $2,000 FOR JOINT TAX RETURN FILERS FOR THE PURPOSES OF FULLY FUNDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM TO CONTINUE PAYING FOR PUBLIC SCHOOLS TO OFFER FREE BREAKFAST AND LUNCH TO ALL PUBLIC SCHOOL STUDENTS; INCREASING WAGES FOR EMPLOYEES WHO PREPARE AND SERVE SCHOOL MEALS; HELPING SCHOOLS USE BASIC, NUTRITIOUS INGREDIENTS INSTEAD OF PROCESSED PRODUCTS; ENSURING THAT COLORADO‑GROWN AND RAISED PRODUCTS ARE PART OF SCHOOL MEALS; SUPPORTING THE SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) THAT HELPS LOW‑INCOME COLORADO FAMILIES AFFORD GROCERIES; AND ALLOWING THE STATE TO RETAIN AND SPEND AS A VOTER‑APPROVED REVENUE CHANGE ALL ADDITIONAL TAX REVENUE GENERATED BY THESE TAX DEDUCTION CHANGES?
YES/FOR
NO/AGAINST
Municipal Ballot Measures
City of Trinidad Ballot Issue 2A
WITHOUT RAISING ADDITIONAL TAXES, SHALL THE EXISTING ONE PERCENT SALES TAX (ORIGINALLY APPROVED 45 YEARS AGO IN 1980 AND EXTENDED SIX TIMES SINCE BY A VOTE OF THE PEOPLE) BE EXTENDED FROM ITS CURRENT EXPIRATION OF DECEMBER 31, 2026, FOR AN INDEFINITE TERM, AS A VOTER-APPROVED REVENUE EXTENSION UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION OR ANY OTHER APPLICABLE LAW, WHICH CONSTITUTES NO OTHER CHANGES TO THE VOTER-APPROVED TAX; WITH THE PROCEEDS CONTINUING TO BE USED SOLELY FOR CAPITAL PROJECTS, INCLUDING THE CONSTRUCTION, MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF PUBLIC WORKS, SUCH AS:
· CREATION AND MAINTENANCE OF TRAILS, SKATEPARK REPAIRS, DOG PARK IMPROVEMENTS, PICKLEBALL COURTS, CENTRAL PARK GRANDSTANDS, MONUMENT LAKE BATHHOUSE;
· SPACE TO CREATE, FOX THEATRE RENOVATION, ALLEY A DEVELOPMENT, FIRST STREET;
· SIDEWALK REPAIRS FOR DISABLED ACCESS, LED STREET LIGHTING, PAVING, STORM SEWER IMPROVEMENTS LEVERAGED WITH GRANT FUNDS TO MAXIMIZE PROJECT SCOPE AND IMPACT, AND FOR THE PURCHASE OF LAND AND BUILDINGS, AND CAPITAL PURCHASES, AS DETERMINED BY THE CITY COUNCIL?
YES/FOR
NO/AGAINST
School District Ballot Measures
Aguilar School District RE-6 Ballot Issue 4A
SHALL AGUILAR REORGANIZED SCHOOL DISTRICT NO. 6 DEBT BE INCREASED BY $2.7 MILLION, WITH A REPAYMENT COST OF NOT TO EXCEED $5.3 MILLION, AND SHALL DISTRICT TAXES BE INCREASED NOT MORE THAN $240,000 ANNUALLY FOR CAPITAL NEEDS OF THE DISTRICT INCLUDING: PROVIDING MAJOR RENOVATIONS TO THE CURRENT K-12 SCHOOL FACILITY, INCLUDING: RESTORING THE HISTORIC GYM TO CURRENT SAFETY AND COLORADO HIGH SCHOOL ACTIVITIES ASSOCIATION STANDARDS; REPLACING THE SECONDARY SCHOOL ROOF; CREATING A SAFETY CORRIDOR CONNECTING THE MAIN SCHOOL BUILDING TO THE GYM WHICH CORRIDOR WILL INCLUDE NEW LOCKER ROOMS AND CONCESSIONS; REMODELING TO CREATE A SPACE FOR TRADES PROGRAMMING (WELDING, AUTO, FFA, CONSTRUCTION), REPLACING NON-FUNCTIONING HVAC AND FIRE ALARM SYSTEMS, REMODEL OF THE MAIN ENTRY TO MODERN SAFETY STANDARDS FOR STUDENTS AND
STAFF; PROVIDING MATCHING MONEY REQUIRED BY THE STATE FOR THE DISTRICT TO RECEIVE A BEST GRANT IN AN APPROXIMATE AMOUNT OF $13.4 MILLION (WHICH GRANT IS NOT REQUIRED TO BE REPAID BUT WHICH IS CONTINGENT UPON THE DISTRICTS ABILITY TO PROVIDE THE MATCHING AMOUNT OF APPROXIMATELY $2.7 MILLION); PROVIDED THAT NO BONDS WILL BE ISSUED UNLESS A BEST GRANT IS RECEIVED; AND FURTHER PROVIDED THAT THE ANNUAL TAX INCREASE SHALL NEVER EXCEED $240,000 SPECIFIED ABOVE; AND SUCH DEBT TO BE EVIDENCED BY THE ISSUANCE OF GENERAL OBLIGATION BONDS WHICH BEAR INTEREST, MATURE, ARE SUBJECT TO REDEMPTION, WITH OR WITHOUT PREMIUM OF NOT MORE THAN 3%, TO BE ISSUED AT SUCH TIME, AT SUCH PRICE (AT, ABOVE OR BELOW PAR) AND IN SUCH MANNER AND CONTAINING SUCH TERMS, NOT INCONSISTENT WITH THIS BALLOT ISSUE, AS THE BOARD OF EDUCATION MAY DETERMINE, AND SHALL AD VALOREM PROPERTY TAXES BE IMPOSED WITHOUT LIMIT AS TO RATE TO GENERATE AN AMOUNT SUFFICIENT IN EACH YEAR TO PAY THE PRINCIPAL OF, PREMIUM IF ANY, AND INTEREST ON SUCH DEBT OR ANY REFUNDING DEBT, OR TO CREATE A RESERVE FOR SAME?
YES/FOR
NO/AGAINST
