2025 Election: What's on the ballot in Fremont County?

FREMONT COUNTY, Colo. (KOAA) — The 2025 Coordinated election is just three weeks away, and Fremont County voters have a lot to decide from municipal government leaders to school district offices.
Key Dates and Deadlines
October 17 - Deadline for the county clerk to send mail ballot packets to each active, eligible elector for the Coordinated Election.
October 20 - Last day for county chairpersons of major political parties to certify appointment of registered electors to serve as members of the canvass board for statewide ballot measure in the Coordinated Election; members of the canvass board for other ballot content will be appointed in accordance with intergovernmental agreement.
October 20 - Counting of mail ballots may begin. No results may be disclosed until after 7:00 p.m. on Election Day.
October 27 - Last day to apply to register to vote through the mail, a voter registration agency, a local driver's license examination facility, or online to receive a mail ballot for the Coordinated Election.
October 28 - First day the minimum number of required Drop Boxes must be open for the November 4 Coordinated Election.
November 4 - Coordinated Election, Polls Open 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
November 12 - Last day for ballots cast by military and overseas electors to be received by the county clerk to be counted in the 2025 Coordinated Election.
November 14 - First day that interested parties may request and file for a recount at their own expense for the November 4, 2025, Coordinated Election.
For more information about the upcoming election and key dates, click here.
Are you unsure if you are registered to vote in Colorado? Use the state's Find My Voter Registration system.
You can view the ballot language below or by clicking here.
Municipal Offices
City of Cañon City - Mayor
(Vote for One)
Phil Lund
City of Cañon City - City Council - District 1
(Vote for One)
Jeremy Reeves
Alyssa Klugh
City of Cañon City - City Council - District 3
(Vote for One)
Write-In:____________
City of Cañon City - City Council - At Large
(Vote for One)
Rick Ratzlaff
Freddie Toney
City of Florence - Mayor
(Vote for One)
Steve Wolfe
Andie "Love" Herrera
City of Florence - City Council - Ward 1
(Vote for One)
Rudl Mergelman
City of Florence - City Council - Ward 2
(Vote for One)
There are no candidates for this office.
City of Florence - City Council - Ward 3
(Vote for One)
Brenda Gardner
Local College District Offices
Colorado Mountain College Board of Trustees - District 1 Four Year Term
(Vote for One)
Markey Butler
Colorado Mountain College Board of Trustees - District 3 Four Year Term
(Vote for One)
Elizabeth Sass
Colorado Mountain College Board of Trustees - District 7 Four Year Term
(Vote for One)
Nico Brown
Colorado Mountain College Board of Trustees - At Large Four Year Term
(Vote for Two)
Beth Helmke
Magda King
School District Offices
Salida School District R-32-J Board of Directors - District 3 Four Year Term
(Vote for One)
Mandy Paschall
Salida School District R-32-J Board of Directors - District 4 Four Year Term
(Vote for One)
Ben Hill
Salida School District R-32-J Board of Directors - District 5 Four Year Term
(Vote for One)
Jenn Schuchman
Salida School District R-32-J Board of Directors - At Large Four Year Term
(Vote for One)
Tiffany L. Rhodes
Joe Smith
Ballot Measures
Ballot questions initiated by the people are listed numerically.
A ballot question listed as an “amendment” proposes a change to the Colorado Constitution, and a ballot question listed as a “proposition” proposes a change to the Colorado Revised Statutes.
A “YES/FOR” vote on any ballot question is a vote in favor of changing current law or existing circumstances.
A “NO/AGAINST” vote on any ballot question is a vote against changing current law or existing circumstances.
State Ballot Measures
Proposition LL (STATUTORY)
Without raising taxes, may the state keep and spend all revenue generated by the 2022 voter‑approved state tax deduction limits on individuals with incomes of $300,000 or more and maintain these deduction limits in order to continue funding the Healthy School Meals for All program, which pays for public schools to offer free breakfast and lunch to all students in kindergarten through twelfth grade?
YES/FOR
NO/AGAINST
Proposition MM (STATUTORY)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $95 MILLION ANNUALLY BY A CHANGE TO THE COLORADO REVISED STATUTES TO SUPPORT ACCESS TO HEALTHY FOOD FOR COLORADO KIDS AND FAMILIES, INCLUDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM, AND, IN CONNECTION THEREWITH:
INCREASING STATE TAXABLE INCOME ONLY FOR INDIVIDUALS WHO HAVE A FEDERAL TAXABLE INCOME OF $300,000 OR MORE BY LIMITING DEDUCTIONS TO $1,000 FOR SINGLE TAX RETURN FILERS AND $2,000 FOR JOINT TAX RETURN FILERS FOR THE PURPOSES OF FULLY FUNDING THE HEALTHY SCHOOL MEALS FOR ALL PROGRAM TO CONTINUE PAYING FOR PUBLIC SCHOOLS TO OFFER FREE BREAKFAST AND LUNCH TO ALL PUBLIC SCHOOL STUDENTS; INCREASING WAGES FOR EMPLOYEES WHO PREPARE AND SERVE SCHOOL MEALS; HELPING SCHOOLS USE BASIC, NUTRITIOUS INGREDIENTS INSTEAD OF PROCESSED PRODUCTS; ENSURING THAT COLORADO‑GROWN AND RAISED PRODUCTS ARE PART OF SCHOOL MEALS; SUPPORTING THE SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM (SNAP) THAT HELPS LOW‑INCOME COLORADO FAMILIES AFFORD GROCERIES; AND ALLOWING THE STATE TO RETAIN AND SPEND AS A VOTER‑APPROVED REVENUE CHANGE ALL ADDITIONAL TAX REVENUE GENERATED BY THESE TAX DEDUCTION CHANGES?
YES/FOR
NO/AGAINST
Municipal Ballot Measures
CITY OF CAÑON CITY ISSUE 2A: SALES AND USE TAX CONTINUATION FOR STREET RELATED INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS
WITHOUT CREATING ANY NEW TAX OR INCREASING ANY CURRENT TAX RATE, MAY THE CITY OF CAÑON CITY CONTINUE TO LEVY AND COLLECT THE 1% SALES AND USE TAX THROUGH DECEMBER 31, 2036 FOR STREET-RELATED INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS AS APPROVED BY THE VOTERS ON NOVEMBER 8, 2016 WITH THE REVENUES FROM SUCH TAX TO BE USED EXCLUSIVELY TO FUND COSTS OF STREET-RELATED INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS AND REPAIRS, PRIORITIZED IN ACCORDANCE WITH THE ADOPTED 10-YEAR PAVEMENT MANAGEMENT PLAN, WITH SUCH EXPENDITURES TO BE SUBJECT TO AN ANNUAL INDEPENDENT AUDIT AND AUDIT REPORT TO BE MADE AVAILABLE FOR PUBLIC REVIEW, AND WITH NO FUNDS GENERATED BY SUCH TAX RATE INCREASE TO BE USED TO PAY CITY PERSONNEL OR PURCHASE EQUIPMENT FOR STREET RECONSTRUCTION, AND SHALL THE FUNDS FROM SUCH TAX RATE INCREASE AND ANY INVESTMENT INCOME EARNED FROM SUCH FUNDS BE COLLECTED AND SPENT AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE UNDER SECTION 20 OF ARTICLE X OF THE COLORADO CONSTITUTION AND WITHOUT LIMITATION OR CONDITION UNDER ANY LAW?
YES/FOR
NO/AGAINST
CITY OF CAÑON CITY ISSUE 2B: EXCISE TAX FOR THE OPERATIONAL COSTS OF THE COMMUNITY RECREATION POOL
SHALL THE CITY OF CAÑON CITY TAXES BE INCREASED BY SIX HUNDRED AND SEVENTY-FIVE THOUSAND DOLLARS ($675,000) ANNUALLY AND BY WHATEVER AMOUNT IS GENERATED THEREAFTER FROM AN EXCISE TAX ON FEES, CHARGES AND TICKET SALES FOR AMUSEMENT AND SCENIC RIDES, RECREATIONAL EXCURSIONS, AND ATTRACTIONS IMPOSED AT THE RATE OF TWO AND A QUARTER PERCENT (2.25%) TO BEGIN ON JANUARY 1, 2026 TO BE PLEDGED TO SUPPORT OPERATIONAL COSTS OF THE COMMUNITY RECREATION POOL OWNED AND OPERATED BY THE CAÑON CITY AREA METROPOLITAN RECREATION AND PARK DISTRICT (THE "PLEDGED REVENUES") AND, IF EXCESS FUNDS ARE AVAILABLE, DEPOSITED INTO THE CITY'S CAPITAL RESERVE FUND FOR COMMUNITY AMENITIES AND SHALL CITY OF CAÑON CITY AND THE CAÑON CITY AREA METROPOLITAN RECREATION DISTRICT BE AUTHORIZED TO ENTER INTO AN AGREEMENT CREATING FINANCIAL OBLIGATIONS EXTENDING BEYOND THE CURRENT FISCAL YEAR TO PAY OVER THE PLEDGED REVENUES TO THE RECREATION DISTRICT; AND SHALL ALL REVENUE BE COLLECTED, RETAINED AND SPENT AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE OF THE CITY NOTWITHSTANDING ANY REVENUE LIMITS PROVIDED BY LAW?
YES/FOR
NO/AGAINST
CITY OF FLORENCE ISSUE 2C: SALES AND USE TAX OF THE CITY OF FLORENCE TO REMAIN AT 0.5%
SHALL THE CITY OF FLORENCE'S EXISTING 0.5% SALES AND USE TAX, SCHEDULED TO SUNSET ON DECEMBER 31, 2025, BE EXTENDED UNTIL DECEMBER 31, 2035, WITH ALL REVENUE TO BE USED EXCLUSIVELY FOR THE CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION, REPAIR, AND MAINTENANCE OF STREETS AND OTHER PUBLIC RIGHTS OF WAY WITHIN THE CITY; AND SHALL THE CITY BE AUTHORIZED TO COLLECT, RETAIN, AND SPEND SUCH REVENUE AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?
YES/FOR
NO/AGAINST
Special District Ballot Measures
DEER MOUNTAIN FIRE PROTECTION DISTRICT ISSUE 6A: MILL LEVY INCREASE
SHALL THE DEER MOUNTAIN FIRE PROTECTION DISTRICT TAXES BE INCREASED BY APPROXIMATELY $296.000.00 ANNUALLY, AND BY WHATEVER ADDITIONAL AMOUNTS ARE RAISED THEREAFTER, BY AN ADDITIONAL MILL LEVY OF NOT MORE THAN 6.9 MILLS (FOR A TOTAL GENERAL OPERATING MILL LEVY OF 14.898 MILLS) COMMENCING IN TAX YEAR 2026 FOR COLLECTION IN FISCAL YEAR 2027, WITH SUCH PROCEEDS TO BE USED FOR CAPITAL AND GENERAL FUND PURPOSES INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO:
• EMERGENCY MEDICAL SERVICES BY THE DISTRICT;
ANY FUNDS EXPENDED PURSUANT TO THIS QUESTION SHALL BE SUBJECT TO STATE LAWS, REGULATIONS AND DISTRICT POLICIES FOR ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY AND SHALL SUCH TAX INCREASE BE AN ADDITIONAL PROPERTY TAX MILL LEVY IN EXCESS OF THE LEVY AUTHORIZED FOR THE DISTRICT. PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH SECTION 29-1-301. C.R.S.: AND SHALL THE DISTRICT BE AUTHORIZED TO COLLECT, RETAIN AND SPEND ALL REVENUES FROM SUCH TAXES AND THE EARNINGS FROM THE INVESTMENT OF SUCH REVENUES AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?
YES/FOR
NO/AGAINST
Local College District Ballot Measures
COLORADO MOUNTAIN COLLEGE BALLOT ISSUE 7C
WITHOUT IMPOSING ANY NEW TAX AND WITHOUT EXCEEDING THE LIMIT APPROVED BY VOTERS IN 2018, SHALL COLORADO MOUNTAIN COLLEGE WAIVE THE 5.25% PROPERTY TAX LIMIT FOR A PERIOD OF TEN YEARS FOR INVESTMENT IN:
• EXPANDING SKILLED TRADES, INCLUDING AUTOMOTIVE, WELDING, AND CONSTRUCTION;
• TRAINING NURSES, FIREFIGHTERS, AND FIRST RESPONDERS;
• HOUSING SOLUTIONS TO RETAIN LOCAL TALENT;
AND SHALL THE PROCEEDS OF SUCH TAXES AND INVESTMENT INCOME THEREON BE COLLECTED AND SPENT BY THE DISTRICT AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION OR ANY OTHER LAW?
YES/FOR
NO/AGAINST
