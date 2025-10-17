Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NBA games to watch this season on KOAA-TV

Basketball generic
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
Elaine Thompson/AP
Washington's Nate Pryor tosses the ball before taking a free throw late in the second half of the team's NCAA college basketball game against Oregon on Saturday, Dec. 12, 2020, in Seattle. (AP Photo/Elaine Thompson)
Basketball generic

SOUTHERN COLORADO (KOAA) — KOAA-TV is your home for the National Basketball Association (NBA)! Check out the action all season long.

Be sure to tune in for six Denver Nuggets games this season on KOAA-TV! Below is a list of the NBA games you can watch on KOAA-TV:

Denver Nuggets

Tuesday, November 11: Denver Nuggets at Sacramento Kings 9:00 p.m.

Tuesday, December 23: Denver Nuggets at Dallas Mavericks 6:00 p.m.

Tuesday, January 20: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets 8:00 p.m.

Sunday, February 1: Oklahoma City Thunder at Denver Nuggets 7:30 p.m.

Tuesday, March 24: Denver Nuggets at Phoenix Suns 9:00 p.m.

Sunday, March 29: Golden State Warriors at Denver Nuggets 8:00 p.m.

NBA Games

Tuesday, October 21: Houston Rockets at Oklahoma City Thunder 5:30 p.m.

Tuesday, October 21: Golden State Warriors at Los Angeles Lakers 8:00 p.m.

Tuesday, October 28: New York Knicks at Milwaukee Bucks 6:00 p.m.

Tuesday, October 28: Los Angeles Clippers at Golden State Warriors 9:00 p.m.

Tuesday, November 4: Orlando Magic at Atlanta Hawks 6:00 p.m.

Tuesday, November 4: Oklahoma City Thunder at Los Angeles Clippers 9:00 p.m.

Tuesday, November 11: Boston Celtics at Philadelphia 76ers 6:00 p.m.

Tuesday, November 18: Detroit Pistons at Atlanta Hawks 6:00 p.m.

Tuesday, November 18: Phoenix Suns at Portland Trail Blazers 9:00 p.m.

Tuesday, December 2: New York Knicks at Boston Celtics 6:00 p.m.

Tuesday, December 2: Oklahoma City Thunder at Golden State Warriors 9:00 p.m.

Tuesday, December 23: Houston Rockets at Los Angeles Clippers 9:00 p.m.

Monday, December 29: Cleveland Cavaliers at San Antonio Spurs 6:00 p.m.

Monday, December 29: Dallas Mavericks at Portland Trail Blazers 9:00 p.m.

Tuesday, December 30: Philadelphia 76ers at Memphis Grizzlies 6:00 p.m.

Tuesday, December 30: Sacramento Kings at Los Angeles Clippers 9:00 p.m.

Tuesday, January 6: Miami Heat at Minnesota Timberwolves 6:00 p.m.

Tuesday, January 6: Dallas Mavericks at Sacramento Kings 9:00 p.m.

Tuesday, January 13: Minnesota Timberwolves at Milwaukee Bucks 6:00 p.m.

Tuesday, January 13: Portland Trail Blazers at Golden State Warriors 9:00 p.m.

Monday, January 19: Oklahoma City Thunder at Cleveland Cavaliers 12:30 p.m.

Monday, January 19: Dallas Mavericks at New York Knicks 3:00 p.m.

Monday, January 19: Boston Celtics at Detroit Pistons 6:00 p.m.

Tuesday, January 20: San Antonio Spurs at Houston Rockets 6:00 p.m.

Monday, January 26: Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves 7:30 p.m.

Tuesday, January 27: Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers 6:00 p.m.

Tuesday, January 27: Los Angeles Clippers at Utah Jazz 8:00 p.m.

Sunday, February 1: Los Angeles Lakers at New York Knicks 5:00 p.m.

Tuesday, February 3: Boston Celtics at Dallas Mavericks 6:00 p.m.

Tuesday, February 3: Phoenix Suns at Portland Trail Blazers 9:00 p.m.

Sunday, February 22: Boston Celtics at Los Angeles Lakers 4:30 p.m.

Tuesday, February 24: New York Knicks at Cleveland Cavaliers 6:00 p.m.

Tuesday, February 24: Minnesota Timberwolves at Portland Trail Blazers 9:00 p.m.

Sunday, March 1: Oklahoma City Thunder at Dallas Mavericks 6:00 p.m.

Tuesday, March 3: San Antonio Spurs at Philadelphia 76ers 6:00 p.m.

Tuesday, March 3: Phoenix Suns at Sacramento Kings 9:00 p.m.

Sunday, March 8: Houston Rockets at San Antonio Spurs 6:00 p.m.

Tuesday, March 10: Dallas Mavericks at Atlanta Hawks 6:00 p.m.

Tuesday, March 10: Minnesota Timberwolves at Los Angeles Lakers 9:00 p.m.

Sunday, March 15: Golden State Warriors at New York Knicks 6:00 p.m.

Tuesday, March 17: Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks 6:00 p.m.

Tuesday, March 17: San Antonio Spurs at Sacramento Kings 9:00 p.m.

Sunday, March 22: Minnesota Timberwolves at Boston Celtics 6:00 p.m.

Tuesday, March 24: Orlando Magic at Cleveland Cavaliers 6:00 p.m.

Sunday, March 29: New York Knicks at Oklahoma City Thunder 5:30 p.m.

Tuesday, March 31: New York Knicks at Houston Rockets 6:00 p.m.

Tuesday, March 31: Portland Trail Blazers at Los Angeles Clippers 9:00 p.m.

Sunday, April 5: Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks 5:30 p.m.

Sunday, April 5: Houston Rockets at Golden State Warriors 8:00 p.m.

Tuesday, April 7: Minnesota Timberwolves at Indiana Pacers 6:00 p.m.

Tuesday, April 7: Houston Rockets at Phoenix Suns 9:00 p.m.

NBA Cup Group Play Games

Tuesday, November 25: Orlando Magic at Philadelphia 76ers 6:00 p.m.

Tuesday, November 25: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers 9:00 p.m.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

