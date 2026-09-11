Friday Football Fever 2026: Week 3 Preview

SOUTHERN COLORADO (KOAA) — Friday Football Fever continues this week! The games kick off Thursday night, followed by plenty of action on Friday.
Friday Football Fever - Week 2 Schedule
Thursday Games:
Branson/Kim Bearcats vs Hanover Hornets: Thursday at 7 p.m.
Friday Games:
Monument Academy Lynx vs Justice Phoenix: Friday at 3 p.m.
Arvada West Wildcats vs Pine Creek Eagles: Friday at 7 p.m.
Fountain-Fort Carson Trojans vs Denver South Ravens: Friday at 7 p.m.
Cheyenne Mountain Red-Tailed Hawks vs Air Academy Kadets: Friday at 7 p.m.
Coronado Cougars vs Harrison Panthers: Friday at 7 p.m.
Sand Creek Scorpions vs Longmont Trojans: Friday at 7 p.m.
Mesa Ridge Grizzlies vs Scott City Beavers: Friday at 7 p.m.
Vista Ridge Wolves vs Pueblo West Cyclones: Friday at 7 p.m.
Pueblo East Eagles vs Cañon City Tigers: Friday at 7 p.m.
Liberty Lancers vs Falcon Falcons: Friday at 7 p.m.
Mitchell Marauders vs Pinnacle Timberwolves: Friday at 7 p.m.
Pueblo Central Wildcats vs Pueblo Centennial Bulldogs: Friday at 7 p.m.
Pueblo South Colts vs Pueblo County Hornets: Friday at 7 p.m.
Alamosa Mean Moose vs Florence Huskies: Friday at 7 p.m.
Manitou Springs Mustangs vs La Junta Tigers: Friday at 7 p.m.
Lamar Thunder vs Woodland Park Panthers: Friday at 7 p.m.
The Classical Academy Titans vs Resurrection Christian Cougars: Friday at 7 p.m.
Akron Rams vs Fowler Grizzlies: Friday at 7 p.m.
Hoehne Farmers vs Swink Lions: Friday at 7 p.m.
St. Mary's Pirates vs Las Animas Trojans: Friday at 7 p.m.
McClave Cardinals vs Stratton Eagles: Friday at 7 p.m.
Texhoma Red Devils vs Springfield Longhorns: Friday at 7 p.m.
Eads Eagles vs Wiley Panthers: Friday at 7 p.m.
Otis Bulldogs vs Genoa-Hugo Pirates: Friday at 7 p.m.
Granada Bobcats vs Manzanola Bobcats: Friday at 7 p.m.
Holly Wildcats vs Crowley County Chargers: Friday at 7 p.m.
Colorado Springs Christian Lions vs Rye Thunderbolts: Friday at 8 p.m.
Haxtun Fightin' Bulldogs vs Calhan Bulldogs: Friday at 8 p.m.
Trinidad Miners vs Peyton Panthers: Friday at 8 p.m.
Rocky Ford Meloneers vs Lyons Lions: Friday at 8 p.m.
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Child Shot Thursday Morning in Colorado Springs, Suspect Arrested
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