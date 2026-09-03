Friday Football Fever 2026: Week 2 Preview

SOUTHERN COLORADO (KOAA) — Friday Football Fever continues this week! The games kick off Thursday night, followed by plenty of action on Friday.
This week's game of the week is Friday at 7 p.m., as the Northfield Nighthawks take on the Pine Creek Eagles.
Friday Football Fever - Week 2 Schedule
Thursday Games:
Rampart Rams vs Widefield Gladiators: Thursday at 6 p.m.
Sierra Stallions vs Mitchell Marauders: Thursday at 6 p.m.
Pueblo County Hornets vs Thompson Valley Eagles: Thursday at 6:30 p.m.
Cheraw Wolverines vs Eads Eagles: Thursday at 7 p.m.
Friday Games:
Harrison Panthers vs Standley Lake Gators: Friday at 4 p.m.
Fountain-Fort Carson Trojans vs Grandview Wolves: Friday at 6 p.m.
Doherty Spartans vs Aurora Central Trojans: Friday at 6:30 p.m.
Raton Tigers vs Trinidad Miners: Friday at 7 p.m.
Northfield Nighthawks vs Pine Creek Eagles: Friday at 7 p.m.
Overland Trailblazers vs Vista Ridge Wolves: Friday at 7 p.m.
Palmer Terrors vs Coronado Cougars: Friday at 7 p.m.
Mesa Ridge Grizzlies vs Palmer Ridge Bears: Friday at 7 p.m.
Sand Creek Scorpions vs Palisade Bulldogs: Friday at 7 p.m.
Pueblo West Cyclones vs Roosevelt Rough Riders: Friday at 7 p.m.
Cañon City Tigers vs Falcon Falcons: Friday at 7 p.m.
Pueblo Central Wildcats vs Discovery Canyon Thunder: Friday at 7 p.m.
Pueblo East Eagles vs Lewis-Palmer Rangers: Friday at 7 p.m.
Liberty Lancers vs Pueblo South Colts: Friday at 7 p.m.
Pueblo Centennial Bulldogs vs Florence Huskies: Friday at 7 p.m.
The Classical Academy Titans vs Alamosa Mean Moose: Friday at 7 p.m.
Elizabeth Cardinals vs Banning Lewis Stallions: Friday at 7 p.m.
Centauri Falcons vs La Junta Tigers: Friday at 7 p.m.
University Bulldogs vs Lamar Thunder: Friday at 7 p.m.
Pinnacle Timberwolves vs Manitou Springs Mustangs: Friday at 7 p.m.
Swink Lions vs Custer County Bobcats: Friday at 7 p.m.
Fowler Grizzlies vs Hoehne Farmers: Friday at 7 p.m.
Front Range Christian Falcons vs St. Mary's Pirates: Friday at 7 p.m.
Walsenburg Panthers vs Las Animas Trojans: Friday at 7 p.m.
Crowley County Chargers vs Sanford Mustangs: Friday at 7 p.m.
Springfield Longhorns vs Boise City Wildcats: Friday at 7 p.m.
Briggsdale Falcons vs Genoa-Hugo Pirates: Friday at 7 p.m.
Granada Bobcats vs Ingalls Bulldogs: Friday at 7 p.m.
Hanover Hornets vs Weldon Valley Warriors: Friday at 7 p.m.
Wiley Panthers vs La Veta Redhawks: Friday at 7 p.m.
Manzanola Bobcats vs Primero Bulldogs: Friday at 7 p.m.
Calhan Bulldogs vs Stratton Eagles: Friday at 8 p.m.
Ignacio Bobcats vs Peyton Panthers: Friday at 8 p.m.
Limon Badgers vs Wray Eagles: Friday at 8 p.m.
Miami-Yoder Buffaloes vs Mountain Valley Wolves: Friday at 10:30 a.m.
Holly Wildcats vs Akron Rams: Friday at 1 p.m.
Monument Academy Lynx vs Vail Christian Saints: Friday at 1 p.m.
Walsh Eagles vs Branson/Kim Bearcats: Friday at 1 p.m.
Cedaredge Bruins vs Rye Thunderbolts: Friday at 2 p.m.
Be sure to download the Scorestream app for Apple and Android devices. News5 Sports uses Scorestream to get the latest scores, photos, and videos from YOU, the fans! We’ll feature content from your favorite team online and on-air within our Friday Football Fever shows.
___
Renovations Wrap Up At Fox Run Regional Park
____
Watch KOAA News5 on your time, anytime with our free streaming app available for your Roku, FireTV, AppleTV and Android TV. Just search KOAA News5, download and start watching.