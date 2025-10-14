2025 Election: What's on the ballot in El Paso County?

EL PASO COUNTY, Colo. (KOAA) — The Colorado Coordinated Election is just three weeks away as of Tuesday.
As Coloradans head to the polls, we are taking a look at what residents in El Paso County will be voting on. Voters across the county will be participating in municipal, county, as well as statewide issues for 2025.
Key Dates and Deadlines
October 14 - Last day to submit an application to register to vote through a voter registration drive for the Coordinated Election.
October 15 - Last day to post Voter Service and Polling Center, Polling Location, and Drop-off signs for the Coordinated Election.
October 17 - Deadline for the county clerk to send mail ballot packets to each active eligible elector for the Coordinated Election.
October 20 - Last day for county chairpersons of major political parties to certify appointment of registered electors to serve as members of canvass board for statewide ballot measure in the Coordinated Election; members of canvass board for other ballot content will be appointed in accordance with intergovernmental agreement.
October 20 - Counting of mail ballots may begin. No results may be disclosed until after 7:00 p.m. on Election Day.
October 27 - Last day to submit an application to register to vote through the mail, a voter registration agency, a local driver's license examination facility, or online to receive a mail ballot for the Coordinated Election.
October 28 - First day the minimum number of required Drop Boxes must be open for the November 4th Coordinated Election.
November 4 - Coordinated Election, Polls Open 7:00 a.m. - 7:00 p.m.
November 12 - Last day for ballots cast by military and overseas electors to be received by the county clerk in order to be counted in the 2025 Coordinated Election.
November 14 - First day that interested parties may request and file for a recount at their own expense for the November 4, 2025, Coordinated Election.
For more information about the upcoming election and key dates, click here. Are you unsure if you are registered to vote in Colorado? Use the state's Find My Voter Registration system.
See the El Paso County Sample Ballot.
_____
El Paso County Official Sample Ballot Language for the 2025 Coordinated Election
Special County Commissioner Vacancy Election
El Paso County Commissioner Vacancy - District 5 - Vote For One
Luaren Nelson (R)
Vickie Tonkins (R)
Municipal Offices
City of Fountain Mayor - Vote For One
Al Lender
Sharon Thompson
City of Fountain Council Member - At Large - Vote For One
Jim Heckman
Sean Verhoeff
Connie Whisenhunt
Eric Gregg
City of Fountain Council Member - Ward 1
Gordon Rick
City of Fountain Council Member - Ward 3
Marcia Gieck
City of Manitou Springs Mayor
Natalie Johnson
City of Manitou Springs City Councilor - Ward 1
Nathan Nassif
City of Manitou Springs City Councilor - Ward 2
Carey Storm
City of Manitou Springs City Councilor - Ward 3 - Vote For One
Laura Breen
Gloria Latimer
School District Offices
El Paso County School District No. 20 (Academy District 20) Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Holly Tripp
Renée Malloy Ludlam
Brandon Clark
Susan Payne
Eddie Waldrep
Jennafer Stites
Cynthia Halverson
Calhan School District RJ1 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Jim Elrick
David Hammond
Buckey Lobdell
Charlotte Trojanovich
Cheyenne Mountain School District 12 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Two)
David Schulz
Janna Blanter
Kara Mehall
Jessica Lehman
Colorado Springs School District 11 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Michelle Ruehl
John Gustafson
Jeremiah Johnson
Bruce Cole
LeAnn Baca Bartlett
Michael Carsten
Charles Johnson
El Paso County Colorado School District 49 Board of Directors – District 1
Four year term
(Vote for One)
Jamilynn D'Avola
Ivy Liu
Holly Withers
El Paso County Colorado School District 49 Board of Directors – District 4
Four year term
(Vote for One)
Chris Harrell
Lori Thompson
Ellicott School District No. 22 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Amy Bautista
Ryan Boone
Michael Ferguson
Amanda Kobilan
Clinton Schubert
Alice Trulson
Lewis-Palmer School District 38 Board of Directors – District 1
Four year term
(Vote for One)
Tim Bennett
Lewis-Palmer School District 38 Board of Directors – District 3
Four year term
(Vote for One)
Ginger Schaaf
Jackie Burhans
Manitou Springs School District No. 14 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Two)
Kimberly de La Harpe
Kelley Parker
Miami-Yoder Joint School District No. 60 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Daniel Carneal
Samantha L. Berg
Ronny Burr
Jon Hogeboom
Peyton School District No. 23JT Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Robert Christian
Carrie LaFollette
Buffi Cavanagh
Kelli Markus
Widefield School District 3 Board of Directors
Four year term
(Vote for not more than Three)
Michelle Hubbard
Luis Ybarra Jr.
Pamela "Proal" Jones
William "Wen" Dolphin
Write-in:
State Ballot Measures
Proposition LL (STATUTORY)
(Vote YES or NO)
Without raising taxes, may the state keep and spend all revenue generated by the 2022 voter-approved state tax deduction limits on individuals with incomes of $300,000 or more and maintain these deduction limits in order to continue funding the healthy school meals for all program, which pays for public schools to offer free breakfast and lunch to all students in kindergarten through twelfth grade?
Yes/For
No/Against
Proposition MM (STATUTORY)
(Vote YES or NO)
SHALL STATE TAXES BE INCREASED BY $95 MILLION ANNUALLY BY AMENDING THE COLORADO REVISED STATUTES TO:
• CREATE A NEW GRADUATED INCOME TAX CREDIT FOR TAXPAYERS FILING A SINGLE RETURN WITH FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME UP TO $75,000, OR A JOINT RETURN WITH FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME UP TO $150,000, BASED ON THE NUMBER OF QUALIFYING CHILDREN IN THE HOUSEHOLD AS FOLLOWS:
○ $1,200 PER QUALIFYING CHILD FOR UP TO TWO CHILDREN; AND
○ $600 PER QUALIFYING CHILD FOR EACH CHILD ABOVE TWO;
• PHASE OUT THE CREDIT FOR SINGLE FILERS WITH FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME ABOVE $75,000 BUT LESS THAN $85,000 AND JOINT FILERS WITH FEDERAL ADJUSTED GROSS INCOME ABOVE $150,000 BUT LESS THAN $170,000;
• REQUIRE AN ANNUAL TRANSFER FROM THE GENERAL FUND TO THE NEWLY CREATED COLORADO FAMILY TAX CREDIT FUND TO PAY FOR THE CREDIT;
• PERMIT THE CREDIT TO BE REFUNDABLE, MEANING THAT IF THE AMOUNT OF THE CREDIT EXCEEDS THE AMOUNT OF TAXES OWED, THE BALANCE WILL BE PAID TO THE TAXPAYER AS A REFUND; AND
• TAKE EFFECT FOR TAX YEARS BEGINNING ON OR AFTER JANUARY 1, 2026?
YES/FOR
NO/AGAINST
Municipal Ballot Measures
CITY OF MANITOU SPRINGS BALLOT ISSUE 2A
(Vote YES or NO)
SHALL CITY OF MANITOU SPRINGS’ TAXES BE INCREASED BY $2,500,000.00 IN THE FIRST FULL FISCAL YEAR (2026) AND BY WHATEVER AMOUNTS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER FROM THE LEVY OF AN ADDITIONAL CITY PROPERTY TAX AT A RATE OF 3.5 MILLS FOR THE PURPOSE OF FUNDING POLICE, FIRE, AND EMERGENCY SERVICES, AND SHALL SUCH TAX REVENUES BE COLLECTED, RETAINED, AND SPENT BY THE CITY FOR SUCH PURPOSES AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE NOTWITHSTANDING ANY LIMITATIONS UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION OR ANY OTHER LAW?
YES/FOR
NO/AGAINST
School District Ballot Measures
WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3 BALLOT ISSUE 4A
(Vote YES or NO)
SHALL WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3 TAXES BE INCREASED $5.2 MILLION IN THE FIRST YEAR, AND BY WHATEVER AMOUNTS ARE RAISED ANNUALLY THEREAFTER BY LEVYING AN ADDITIONAL PROPERTY TAX RATE OF 5.5 MILLS, COMMENCING IN TAX COLLECTION YEAR 2026, FOR EDUCATIONAL PURPOSES INCLUDING:
• ENHANCING SAFETY AND SECURITY FOR STUDENTS AND STAFF;
• ATTRACTING AND RETAINING HIGH QUALITY TEACHERS AND STAFF;
• MAINTAINING CLASS SIZES;
• PROVIDING STUDENT SUPPORT SERVICES;
• FUNDING CAREER AND TECHNICAL EDUCATION PROGRAMS; AND
• IMPROVING TECHNOLOGY AND LEARNING MATERIALS;
WITH SUCH TAX REVENUE TO BE COLLECTED, RETAINED AND SPENT BY THE DISTRICT AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE?
YES/FOR
NO/AGAINST
WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3 BALLOT ISSUE 4B
(Vote YES or NO)
WITHOUT CHANGING ANY EXISTING TAXES, SHALL WIDEFIELD SCHOOL DISTRICT NO. 3 BE AUTHORIZED TO RECEIVE, EXPEND, OR RETAIN ANNUAL REVENUE FROM THE INVESTMENT OF DISTRICT MONEY, STUDENT FEES, GRANTS, GIFTS, BEQUESTS, AND OTHER SOURCES, AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE, AND BE EXEMPT FROM THE LIMITS IN ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION, BEGINNING IN THE 2026-27 BUDGET YEAR AND CONTINUING THEREAFTER?
YES/FOR
NO/AGAINST
MANITOU SPRINGS SCHOOL DISTRICT NO. 14 BALLOT ISSUE 4C
(Vote YES or NO)
SHALL MANITOU SPRINGS SCHOOL DISTRICT NO. 14 DEBT BE INCREASED $25,000,000, WITH A REPAYMENT COST OF NOT MORE THAN $42,500,000, AND SHALL DISTRICT TAXES BE INCREASED $2,650,000 ANNUALLY TO PROVIDE FUNDS FOR THE ACQUISITION, CONSTRUCTION, RENOVATION, FURNISHING, AND EQUIPPING OF SCHOOL BUILDINGS, LABORATORIES, AND SUPPORT FACILITIES, AND TO PROVIDE FOR SITE IMPROVEMENTS BY THE ISSUANCE OF GENERAL OBLIGATION BONDS; SUCH TAXES TO BE LEVIED AT A RATE SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL OF AND INTEREST ON SUCH BONDS AND TO BE COLLECTED AND SPENT WITHOUT LIMITATION BY ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?
YES/FOR
NO/AGAINST
MIAMI-YODER JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 60 BALLOT ISSUE 5B
(Vote YES or NO)
SHALL MIAMI-YODER JOINT SCHOOL DISTRICT NO. 60 TAXES BE INCREASED $350,000 ANNUALLY FOR FIVE YEARS, COMMENCING IN 2026, TO PROVIDE FUNDING FOR STUDENT SAFETY PROGRAMS, ACADEMIC CURRICULUM ENHANCEMENT, TEACHER RECRUITMENT AND RETENTION, AND FACILITY MAINTENANCE, BY LEVYING AN ADDITIONAL PROPERTY TAX RATE OF 2.5 MILLS, WITH REVENUE TO CONSTITUTE A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE?
YES/FOR
NO/AGAINST
PEYTON 23JT SCHOOL DISTRICT BALLOT ISSUE 5C
(Vote YES or NO)
SHALL PEYTON 23JT SCHOOL DISTRICT DEBT BE INCREASED $8,000,000 WITH A REPAYMENT COST OF NOT MORE THAN $12,800,000, AND SHALL DISTRICT TAXES BE INCREASED $900,000 ANNUALLY TO FUND THE REPLACEMENT OF AGING SCHOOL FACILITIES, IMPROVE STUDENT SAFETY, UPGRADE TECHNOLOGY, AND PROVIDE QUALITY LEARNING ENVIRONMENTS, BY LEVYING PROPERTY TAXES SUFFICIENT TO PAY PRINCIPAL AND INTEREST ON GENERAL OBLIGATION BONDS, SUCH TAXES AND REVENUE TO BE COLLECTED AND SPENT WITHOUT LIMITATION BY ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?
Special District Ballot Measures
YES/FOR
NO/AGAINST
CIMARRON HILLS FIRE PROTECTION DISTRICT BALLOT ISSUE 6A
(Vote YES or NO)
SHALL CIMARRON HILLS FIRE PROTECTION DISTRICT TAXES BE INCREASED $1,200,000 ANNUALLY BEGINNING IN 2026 BY LEVYING AN ADDITIONAL PROPERTY TAX RATE OF 3 MILLS FOR THE PURPOSE OF PROVIDING FIRE, RESCUE, AND EMERGENCY MEDICAL SERVICES, AND SHALL SUCH REVENUE BE COLLECTED AND SPENT AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE?
YES/FOR
NO/AGAINST
BANNING LEWIS RANCH METROPOLITAN DISTRICT NO. 5 BALLOT ISSUE 6B
(Vote YES or NO)
WITHOUT IMPOSING ANY NEW TAXES, SHALL BANNING LEWIS RANCH METROPOLITAN DISTRICT NO. 5 BE AUTHORIZED TO COLLECT, SPEND, AND RETAIN ALL REVENUE FROM SALES, SERVICE, AND USE TAXES, OWNERSHIP TAXES, FEES, AND OTHER SOURCES AS A VOTER APPROVED REVENUE CHANGE, EFFECTIVE BEGINNING JANUARY 1, 2026?
YES/FOR
NO/AGAINST
HANOVER FIRE PROTECTION DISTRICT BALLOT ISSUE 7A
(Vote YES or NO)
SHALL HANOVER FIRE PROTECTION DISTRICT TAXES BE INCREASED $200,000 ANNUALLY BY LEVYING AN ADDITIONAL PROPERTY TAX RATE OF 2 MILLS BEGINNING IN 2026 TO FUND VOLUNTEER FIREFIGHTER TRAINING, EQUIPMENT, AND VEHICLE MAINTENANCE, WITH REVENUE TO BE COLLECTED AND SPENT AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE?
YES/FOR
NO/AGAINST
HANOVER FIRE PROTECTION DISTRICT BALLOT ISSUE 7B
(Vote YES or NO)
WITHOUT IMPOSING NEW TAXES, SHALL HANOVER FIRE PROTECTION DISTRICT BE AUTHORIZED TO COLLECT, SPEND, AND RETAIN ALL REVENUE INCLUDING GRANTS, DONATIONS, AND EXISTING TAXES FOR THE NEXT TEN YEARS AS A VOTER-APPROVED REVENUE CHANGE NOTWITHSTANDING ANY RESTRICTIONS UNDER ARTICLE X, SECTION 20 OF THE COLORADO CONSTITUTION?
YES/FOR
NO/AGAINST
_____
