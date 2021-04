La vacuna contra el Covid-19 estará disponible para todo Colorado a partir del viernes. Te decimos cómo registrarte

John Locher/AP

DENVER – A partir de este viernes, 2 de marzo, la vacuna contra el Covid-19 estará disponible para el público en general en Colorado. Click here for the English version of this story. Sin embargo, el estado continua trabajando para vacunar a personas en la fase anterior de vacunación (Fase 1.B4), y mucha gente sigue esperando ser inoculada. Lo cual quiere decir que aunque la vacuna estará disponible para todos a partir del viernes, no todos podrán empezar a vacunarse a partir del 2 de marzo. Afortunadamente, el gobernador Jared Polis ha dicho previamente que él espera que cualquier persona en el estado que desee recibir la vacuna, podrá recibir al menos la primera dosis para finales de mayo. Ya que se espera que haya un exceso de citas para recibir la vacuna este viernes y durante los próximos días, decidimos tratar de responder las preguntas más urgentes que puedas tener al registrarte para la vacuna. ¿Quién es elegible para la vacuna contra el Covid-19 a partir del viernes? Toda persona en Colorado que tenga más de 16 años de edad será elegible para recibir la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna y Johnson & Johnson es elegible para toda aquella persona que tenga más de 18 años de edad. ¿Podré recibir la vacuna contral el Covid-19 inmediatamente? No. Pero al menos podrás empezar a registrarte y, eventualmente, recibir una cita con fecha y hora de vacunación, dependiendo de la demanda actual. No podrás recibir la vacuna contra el Covid-19 sin antes registrarte para una cita. A medida de que Colorado ha ampliado el acceso a las vacunas, el estado, junto con los proveedores de atención médica, han dado prioridad a grupos en fases anteriores de vacunación si aún no hay recibido la vacuna. El gobernador Polis ha dicho anteriormente que se estima que vacunar a personas mayores de 16 años de edad tomará entre 6 a 8 semanas (este grupo cae en la Fase 2 de vacunación). Dale clic aquí para ver la lista completa de la distribución de la vacuna contra el Covid-19 en Colorado. Para ver sitios de vacunación especificos de Denver, dale clic aquí. ¿En dónde puedo registrarme? Aquí es donde las cosas se ponen un poco interestantes – encontrar una cita para vacunarse es en donde la mayor parte de la gente está batallando un poco. Por el momento, hay tres diferentes maneras para registrarse para recibir la vacuna contra el Covid-19 en Colorado: A través de tu proveedor de atención médica, como por ejemplo Denver Health, Centura, UCHealth y otros; a través de farmacias en King Soopers, Safeway, Walmart o Sam’s Club; o a través de varios centros comunitarios de vacunación que han abierto en Colorado durante las últimas semanas. Un buen lugar para comenzar el proceso sería a través de la página web de vacunación contra el Covid-19 del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE, por sus siglas en inglés), la cual incluye información sobre el programa de vacunación a través de farmacias, un mapa de proveedores de vacunas, y una lista de cada ubicación – por condado – a donde puedes ir para recibir la vacuna. Te explicamos un poco mas acerca de cada método de registro para las vacunas en los siguientes parrafos: 1. Proveedores de atención médica: La mayor parte de los proveedores de atención médica están actualmente aceptando registros para la vacuna contra el Covid-19 y te notificarán una vez que tu cita haya sido programada. ¿No tienes un proveedor de atención médica? ¡No importa! Te puedes registrar de todas formas, sólo asegúrate de visitor el sitio web tu proveedor favorito para registrarte para una cita. Si vives en Denver y sus alrededores, visita los sitios web de UCHealth (dale clic a “Select language” y encuentra “Español” en el menu ubicado en la parte superior del sitio web), Centura (dale clic a la flecha azul justo abajo de la frase “COVID-19 Vaccine Notification Sign Up – Colorado Residents Only, y encuentra la opcion “Spanish”) y Denver Health (dale clic a la primera opción en el menú ubicado al lado derecho de la pagina, encuentra la tercera opción [“TRADUCIR”] del menu, y escoge “español”) para obtener más información de como registrarte para obtener una cita de vacunación. 2. Farmacias: El Programa Federal de Farmacias Minoristas de E.E.U.U. (The Federal Retail Pharmacy Program, por su nombre en inglés) está coordinando la distribución de la vacuna a través de Walmart, Sam’s Club, Safeway, Cardinal y City Market/King Soopers. Puedes visitor el sitio web vaccinefinder.org y seleccionar “FIND COVID-19 VACCINES” en donde tendrás que proveer tu código postal (ZIP Code) para encontrar una farmacia cerca de ti en donde podrás encontrar el número al que tendrás que marcar para registrarte para una cita de vacunación. 3. Centros comunitarios de vacunación: Dale clic aquí para ver una lista completa de lugares en los cuales te podrás registrar para recibir la vacuna contra el Covid-19. Dick’s Sporting Goods Park en Commerce City; Ball Arena en Denver; Broadmoor World Arena en Colorado Springs; The Ranch en Loveland, el Centro de Convenciones de Grand Junction, y Colorado State Fairgrounds en Pueblo son los lugares que el estado ha abierto como centros comunitarios de vacunación hasta el momento. Está bien, ya tengo una cita para vacunarme. ¿Qué debo hacer ahora? Tu proveedor de atención médica – ya sea tu hospital, la farmacia en la que te registraste para la vacuna, o un sitio comunitario de vacunación, te darán la fecha y hora de tu cita, y también cordinarán tu cita para la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 (si la vacuna es Pfizer of Moderna; Johnson & Johnson solo requiere de una dosis). Algunos sitios comunitarios de vacunación han dicho que todos aquellos con una cita tal vez tengan que esperar al rededor de 45 minutos al llegar antes de poder ser vacunados. Sitios más pequeños tendán esperas más cortas. Tarjetas de identificación u otros tipos de documentos con el cual identificarse no son necesarios en el estado de Colorado – una directiva hecha por el gobierno con el propósito de asegurar que personas sin documentos legales en el estado y otros que no tengan identificación, puedan ser incluidos en el proceso de vacunación estatal. Tengo problemas para registrarme para una cita de vacunación y no parece ser que haya cupo en otros lugares. ¿Qué debo hacer? Esperar. El proceso de registro para citas de vacuncación puede resultar un poco frustrante, pero oficiales del estado le están pidiendo a la población ser paciente. Si te encuentras en un grupo de previa elegibilidad, tu cita debe tener prioridad sobre el publico en general. Y si eres parte del público en general, puede que tome un tiempo antes de que puedas registrarte para una cita de vacunación. Sin embargo, Polis y otros oficiales del estado han dicho que esperan que todos los adultos en Colorado sean capaces de recibir al menos la primer dosis de la vacuna contra el Covid-19 para finales de mayo. Si aún así te encuentras en un callejón sin salida, el estado de Colorado tiene una línea directa sin costo alguno en donde podrán responder a tus preguntas sobre como obtener una cita de vacunación. El número para llamar es 1-877-268-2926. Al rededor de 200 operadores están disponibles las 24 hours del día, 7 días a la semana. ¿Cuánto cuesta la vacuna contra el Covid-19? La vacuna contra el Covid-19 es 100% gratis. Si por alguna razón un proveedor de atención médica te cobra por la vacuna, solicita una factura detallada del cobro y obteen un rembolso a través de tu compañía de seguro médico, de acuerdo con pautas estatales. Si aún así tienes más preguntas sobre la vacuna contra el Covid-19, dale clic aquí.

