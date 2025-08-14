Here is the Denver Nuggets' full 2025-26 schedule, featuring 26 games on the national stage

DENVER, Colo. (KOAA) — The Denver Nuggets' 2025-26 schedule dropped on Thursday when the NBA released the season slate for all 30 teams.
The Nuggets will play on national TV 18 times this year: A Christmas Day bout with the Western Conference rival Minnesota Timberwolves, then three more high-profile matchups with west contenders in 2026.
Another eight games will be broadcast by streaming providers: Five on Amazon Prime and three on Peacock.
See the full schedule below:
Denver Nuggets 2025-26 schedule
- October 23, 2025 (Thu): at Golden State - 8:00 PM MT - ESPN
- October 25, 2025 (Sat): Phoenix - 7:00 PM MT
- October 27, 2025 (Mon): at Minnesota - 7:30 PM MT - Peacock
- October 29, 2025 (Wed): New Orleans - 7:00 PM MT
- October 31, 2025 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
- November 3, 2025 (Mon): Sacramento - 7:00 PM MT
- November 5, 2025 (Wed): Miami - 7:00 PM MT
- November 7, 2025 (Fri): Golden State - 8:00 PM MT - Prime
- November 8, 2025 (Sat): Indiana - 7:00 PM MT
- November 11, 2025 (Tue): at Sacramento - 9:00 PM MT - NBC
- November 12, 2025 (Wed): at LA Clippers - 8:30 PM MT
- November 15, 2025 (Sat): at Minnesota - 6:00 PM MT
- November 17, 2025 (Mon): Chicago - 7:00 PM MT
- November 19, 2025 (Wed): at New Orleans - 6:00 PM MT
- November 21, 2025 (Fri): at Houston - 7:30 PM MT - Prime
- November 22, 2025 (Sat): Sacramento - 7:00 PM MT
- November 24, 2025 (Mon): at Memphis - 6:00 PM MT
- November 28, 2025 (Fri): San Antonio - 7:30 PM MT
- November 29, 2025 (Sat): at Phoenix - 7:00 PM MT
- December 1, 2025 (Mon): Dallas - 7:00 PM MT
- December 3, 2025 (Wed): at Indiana - 5:00 PM MT
- December 5, 2025 (Fri): at Atlanta - 5:30 PM MT
- December 7, 2025 (Sun): at Charlotte - 4:00 PM MT
- December 9-16, 2025: NBA Cup
- December 18, 2025 (Thu): Orlando - 7:00 PM MT
- December 20, 2025 (Sat): Houston - 3:00 PM MT
- December 22, 2025 (Mon): Utah - 7:00 PM MT
- December 23, 2025 (Tue): at Dallas - 6:00 PM MT - NBC
- December 25, 2025 (Thu): Minnesota - 8:30 PM MT
- December 27, 2025 (Sat): at Orlando - 5:00 PM MT
- December 29, 2025 (Mon): at Miami - 5:30 PM MT
- December 31, 2025 (Wed): at Toronto - 5:30 PM MT
- January 2, 2026 (Fri): at Cleveland - 5:30 PM MT
- January 4, 2026 (Sun): at Brooklyn - 1:30 PM MT
- January 5, 2026 (Mon): at Philadelphia - 6:30 PM MT - Peacock
- January 7, 2026 (Wed): at Boston - 5:30 PM MT
- January 9, 2026 (Fri): Atlanta - 7:00 PM MT
- January 11, 2026 (Sun): Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 13, 2026 (Tue): at New Orleans - 6:00 PM MT
- January 14, 2026 (Wed): at Dallas - 7:30 PM MT - ESPN
- January 17, 2026 (Sat): Washington - 7:00 PM MT
- January 18, 2026 (Sun): Charlotte - 6:00 PM MT
- January 20, 2026 (Tue): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - NBC
- January 22, 2026 (Thu): at Washington - 5:00 PM MT
- January 23, 2026 (Fri): at Milwaukee - 6:00 PM MT
- January 25, 2026 (Sun): at Memphis - 1:30 PM MT
- January 27, 2026 (Tue): Detroit - 7:00 PM MT
- January 29, 2026 (Thu): Brooklyn - 7:00 PM MT
- January 30, 2026 (Fri): LA Clippers - 8:00 PM MT - ESPN
- February 1, 2026 (Sun): Oklahoma City - 7:30 PM MT - NBC
- February 3, 2026 (Tue): at Detroit - 5:00 PM MT
- February 4, 2026 (Wed): at New York - 5:00 PM MT - ESPN
- February 7, 2026 (Sat): at Chicago - 6:00 PM MT
- February 9, 2026 (Mon): Cleveland - 7:00 PM MT
- February 11, 2026 (Wed): Memphis - 8:00 PM MT - ESPN
- February 19, 2026 (Thu): at LA Clippers - 8:30 PM MT
- February 20, 2026 (Fri): at Portland - 8:00 PM MT
- February 22, 2026 (Sun): at Golden State - 1:30 PM MT
- February 25, 2026 (Wed): Boston - 8:00 PM MT - ESPN
- February 27, 2026 (Fri): at Oklahoma City - 7:30 PM MT - ESPN
- March 1, 2026 (Sun): Minnesota - 1:30 PM MT
- March 2, 2026 (Mon): at Utah - 7:00 PM MT
- March 5, 2026 (Thu): L.A. Lakers - 8:00 PM MT - Prime
- March 6, 2026 (Fri): New York - 7:00 PM MT
- March 9, 2026 (Mon): at Oklahoma City - 5:30 PM MT - Peacock
- March 11, 2026 (Wed): Houston - 8:00 PM MT - ESPN
- March 12, 2026 (Thu): at San Antonio - 7:00 PM MT
- March 14, 2026 (Sat): at L.A. Lakers - 6:30 PM MT
- March 17, 2026 (Tue): Philadelphia - 7:00 PM MT
- March 20, 2026 (Fri): Toronto - 7:00 PM MT
- March 22, 2026 (Sun): Portland - 3:00 PM MT
- March 24, 2026 (Tue): at Phoenix - 9:00 PM MT - NBC
- March 25, 2026 (Wed): Dallas - 8:00 PM MT
- March 27, 2026 (Fri): Utah - 7:00 PM MT
- March 29, 2026 (Sun): Golden State - 8:00 PM MT - NBC
- April 1, 2026 (Wed): at Utah - 7:00 PM MT
- April 4, 2026 (Sat): San Antonio - 1:00 PM MT - Prime
- April 6, 2026 (Mon): Portland - 7:00 PM MT
- April 8, 2026 (Wed): Memphis - 7:00 PM MT
- April 10, 2026 (Fri): Oklahoma City - 8:00 PM MT - Prime
- April 12, 2026 (Sun): at San Antonio - 6:30 PM MT
___
