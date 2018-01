Doherty leads COS Metro Wrestling Championships after day one

Mesa Ridge has a seven point lead over host Doherty after the first day of the Colorado Springs Metro Wrestling Championships. Rounding out the top five are Falcon in third, Discovery Canyon in fourth and Coronado in fifth.

The team race is very close this year, reflected by the totals after day one. Mesa Ridge has never won a team title in the 18 years of the COS Metro. Doherty has two past COS Metro titles, but the last was in 2004.

Quarterfinals are at 9 a.m. on Saturday, semifinals at approximately 12 noon, and the gold-medal finals are at 6 p.m. at Doherty High School. (for information, call Gary Abbott of USA Wrestling at 719-659-9637)

COLORADO SPRINGS METRO WRESTLING CHAMPIONSHIPS

at Doherty High School, Colorado Springs, Colo.

Team Scores after Day One

1 Mesa Ridge 62.5

2 Doherty 55.5

3 Falcon 55.0

4 Discovery Canyon 52.0

5 Coronado 50.0

6 Air Academy 46.0

7 Lewis Palmer 45.5

8 Widefield 43.5

9 Cheyenne Mountain 42.0

10 Pine Creek 39.0

11 Classical Academy 33.5

12 Mitchell 31.0

13 Vista Ridge 24.5

14 Harrison 22.0

15 Palmer 19.5

16 Peyton 19.0

17 Woodland Park 18.0

18 Sand Creek 17.5

19 Palmer Ridge 16.0

20 Fountain Fort Carson 15.0

20 Rampart 15.0

22 Colorado Springs Christian 14.0

22 Manitou Springs 14.0

24 Liberty 6.0

25 Sierra 2.0

26 James Irwin CHS 0.0

106 pounds

Preliminaries

Zach Dooley (Woodland Park) maj. dec. Jon Tidwell (Air Academy), 9-0

Gabe McLavey (Sand Creek) pin Conner Eldridge (James Irwin CHS), 1:23

Kenneth Crosby (Falcon) pin Riley Wharton (Pine Creek), 1:01

Second Round

Brendan Johnston (Classical Academy) tech. fall Ayden Altman (Colorado Springs Christian), 19-4

Mason Micci (Coronado) pin Andrew Peltier (Rampart), 5:44

Zach Dooley (Woodland Park) pin Anderson (Fountain Fort Carson), 2:41

Elijah Bailin (Mesa Ridge) tech. fall Ethan Witte (Widefield), 15-0

Jett Strickenberger (Discovery Canyon) pin Gabe McLavey (Sand Creek), 2:31

Skyler Hunt (Lewis Palmer) pin Jake Antonia (Cheyenne Mountain), 4:41

Roberto Webb (Doherty) pin Iley Tuttle (Peyton), 3:22

Kenneth Crosby (Falcon) tech. fall Maziar Johnson (Sierra), 16-0

113 pounds

Preliminaries

Caesar Sanchez (Sand Creek) tech. fall Jakob McCall (Fountain Fort Carson), 21-4

Darian Palacio (Discovery Canyon) pin Naliah Rosales (Liberty), 0:37

James Benson (Air Academy) pin Chase Johnson (Cheyenne Mountain), 1:04

Aidan Johnston (Classical Academy) dec. Isaac McKinney (Mesa Ridge), 8-2

Tanner Hunt (Lewis Palmer) pin Chris Utley (Mitchell), 1:06

Jake Padilla (Palmer Ridge) dec. Donasiyano Nimpagaritse (Harrison), 6-4

Lane Wilfong (Peyton) pin Nate Lowe (James Irwin CHS), 1:37

Second Round

Caesar Sanchez (Sand Creek) pin Justin Condit (Colorado Springs Christian), 0:34

Darian Palacio (Discovery Canyon) pin Cameron Muransky (Widefield), 0:58

James Benson (Air Academy) pin Joe Luevanos (Sierra), 0:33

Aidan Johnston (Classical Academy) pin Izsac Choate (Manitou Springs), 1:01

Tanner Hunt (Lewis Palmer) pin Collin Kinnaird (Pine Creek), 0:20

Daven Ollier (Coronado) dec. Jake Padilla (Palmer Ridge), 7-0

Robby Warkentine (Falcon) dec. Tanner Brouse (Vista Ridge), 16-0

Jayse Bouillion (Doherty) tech. fall Lane Wilfong (Peyton), 16-0

120 pounds

Preliminaries

Bailey Badwound (Air Academy) pin Riley Murr (Peyton), 0:55

Ian Diffendaffter (Cheyenne Mountain) dec. Kyle Wills (Falcon), 12-11

Second Round

Patrick Allis (Discovery Canyon) pin Johan Barstad (Colorado Springs Christian), 1:41

Carter Stephenson (Lewis Palmer) pin Jeffery Wastler (Doherty), 2:53

Bailey Badwound (Air Academy) dec. Gage Bonewell (Vista Ridge), 10-5

Nicolas Alvarez (Palmer) pin Dori Milner (Liberty), 1:15

Seth Long (Widefield) tech. fall Max Wangerin (James Irwin CHS), 18-2

Stefon Montoya (Coronado) dec. Riley Menge (Mitchell), SV-1 7-5

Ian Diffendaffter (Cheyenne Mountain) dec. Brayden Roman (Pine Creek), 6-2

Devin Lueck (Mesa Ridge) tech. fall Emelio Maes (Sand Creek), 15-0

126 pounds

Preliminaries

Sam Blackmon (Lewis Palmer) pin Reece Lieby (Widefield), 2:41

Tyler Bemrose (Vista Ridge) maj. dec. Sebastian Fernandez (Air Academy), 12-0

Second Round

Nick Stiltner (Palmer Ridge) pin Colton Simonis (Woodland Park), 0:46

Sam Blackmon (Lewis Palmer) pin Connor Tarver (Falcon), 4:46

Rick Stark (Cheyenne Mountain) pin Connor Burgess (Sierra), 2:24

Daniel Joey Shaw (Doherty) dec. Taylor Vasquez (Fountain Fort Carson), TB-1 2-1

Angel Flores (Coronado) pin Samantha Kraus-Mahan (Peyton), 1:26

Billy Hudson III (Pine Creek) dec. Sergio Alvarado (Harrison), 9-5

Coltin Doyle (Mesa Ridge) tech. fall Blayne Hudson (Sand Creek), 16-0

Jaden Porreco (Discovery Canyon) pin Tyler Bemrose (Vista Ridge), 3:12

132 pounds

Preliminaries

Jason Hanenberg (Air Academy) pin Raymond Mendoza (Falcon), 1:32

Landon Suter (Pine Creek) dec. Brad Conlin (Woodland Park), 8-2

Max Voshage (Lewis Palmer) tech. fall David Schwartz (Sand Creek), 18-3

Ben Nagel (Coronado) pin Nathan Tracy (Doherty), 1:07

Second Round

Jason Hanenberg (Air Academy) pin Isaiah Brown (Mesa Ridge), 1:44

Nick Weimer (Manitou Springs) pin Jeremy Spray (Harrison), 0:58

Landon Suter (Pine Creek) pin Colby Charlesworth (Fountain Fort Carson), 1:22

Jared Turner (Discovery Canyon) pin Trent Gutierrez (Widefield), 1:34

Rudy Juvera (Cheyenne Mountain) dec. Brad Lohse (James Irwin CHS), 2-0

Max Voshage (Lewis Palmer) dec. Colton Murray (Peyton), 8-1

Ben Nagel (Coronado) pin Ben Biegler (Colorado Springs Christian), 2:11

Dylan Owens-Hailey (Palmer) tech. fall Ian Faler (Vista Ridge), 17-2

138 pounds

Preliminaries

Maverick Keigher (Doherty) tech. fall Khalid Peters (Fountain Fort Carson), 17-2

JoQuez Addison (Widefield) pin Ashur Duran (Sierra), 0:45

Malachi Chambers (Mesa Ridge) pin Jackson Firebaugh (Peyton), 3:13

Simeon Chambers (Classical Academy) pin Will Markworth (Air Academy), 5:48

Second Round

Maverick Keigher (Doherty) tech. fall Josiah Castro (Palmer Ridge), 18-0

Luke Antonia (Cheyenne Mountain) pin Brock Ried (Liberty), 5:07

JoQuez Addison (Widefield) tech. fall Jaden Weiss (Sand Creek), 16-0

Jake Hamilton (Colorado Springs Christian) pin Jude McCutchen (James Irwin CHS), 0:45

Broxton Lang (Falcon) pin Keyon Burris (Vista Ridge), 5:15

Benjamin Bancroft (Rampart) pin Malachi Chambers (Mesa Ridge), 3:19

Simeon Chambers (Classical Academy) inj. dft. Kaden Currier (Discovery Canyon), 2:38

Cole Stephenson (Lewis Palmer) dec. Mitch Dunlap (Pine Creek), 12-6

145 pounds

Preliminaries

Adrian Garcia (Falcon) dec. Atticus Fuschino (Harrison), 6-5

Nicholas Kostin (Classical Academy) dec. Angel Garcia (James Irwin CHS), 10-6

Diego Calonje (Pine Creek) pin Chi White (Fountain Fort Carson), 1:37

James Bullock (Vista Ridge) pin Lawrence Bentley (Peyton), 5:43

Devin Haller (Mesa Ridge) dec. Tyler Pitts (Lewis Palmer), 8-3

Dylan Ruane (Discovery Canyon) pin Cole Fuller (Palmer Ridge), 3:57

Second Round

KJ Kearns (Coronado) pin Adrian Garcia (Falcon), 2:18

Zane Hall (Air Academy) pin Dimitri Mahoney (Sand Creek), 1:47

Hayden Johnson (Cheyenne Mountain) pin Nicholas Kostin (Classical Academy), 0:56

Elijah Whatley (Widefield) pin Diego Calonje (Pine Creek), 2:16

Tony Llamido (Doherty) pin James Bullock (Vista Ridge), 1:35

Jacob McCarley (Manitou Springs) dec. Devin Haller (Mesa Ridge), 4-3

Dylan Ruane (Discovery Canyon) pin Grant Baker (Colorado Springs Christian), 3:37

Kevin Johnson (Mitchell) pin Jason Waters (Liberty), 5:22

152 pounds

Second Round

Elijah Valdez (Mesa Ridge) pin Wyatt Price (Fountain Fort Carson) , 0:44

Kian Colonese (Pine Creek) dec. Ryan Moore (Rampart), 8-3

Jacob Lewey (Colorado Springs Christian) pin Connor Harris (James Irwin CHS), 5:10

Denzel Carrucini (Falcon) dec. Andrew Cruz (Coronado), 9-2

Zack Szostak (Doherty) pin Logan Robb (Widefield), 2:56

Kevin Hooks (Cheyenne Mountain) tech. fall Tanner Sukle (Discovery Canyon), 18-3

Cole Gray (Woodland Park) pin Austin Hermes (Peyton), 1:31

Ronnie Salazar (Vista Ridge) tech. fall Theo Bone (Classical Academy), 17-1

160 pounds

Preliminaries

Caleb Sherrill (Falcon) maj. dec. Adam Tichenor (Mesa Ridge), 11-3

Second Round

Caleb Sherrill (Falcon) pin Victor Ikon (Harrison), 2:15

Lima Young (Classical Academy) maj. dec. Kohinoor Brown (Fountain Fort Carson), 10-2

Beau Chauvin (Coronado) pin Konrad Ziegler (Cheyenne Mountain), 5:42

Jack Mann (Doherty) pin Frankie Ingraldi (Widefield), 3:20

Brady Badwound (Air Academy) pin Taber Banks (Sand Creek), 0:56

Zachery Vannaman (Pine Creek) pin Drake Bowman (Peyton), 1:19

David Biddy (Discovery Canyon) pin Aaron Ramos (James Irwin CHS), 0:24

Taaron LaFrancis (Mitchell) pin Jacob Garner (Woodland Park), 1:37

170 pounds

Preliminaries

Kevyn McCarthy (Cheyenne Mountain) maj. dec. Damion Fuschino (Harrison), 19-8

Second Round

Kevyn McCarthy (Cheyenne Mountain) dec. Uziel Rivera (Sand Creek), 12-9

Logan Maslanik (Doherty) pin Joshua Hartson (Liberty), 1:22

Seth Sheppard (Rampart) pin Chase Greenup (Vista Ridge), 0:41)

Kyle Stalder (Fountain Fort Carson) pin Ken Guinn (Mesa Ridge), 3:58)

Ben Long (Widefield) maj. dec. Trenton Kibler (Falcon), 11-3

Garrett Marchetti (Palmer Ridge) maj. dec. Kalman Adams (Air Academy), 15-6

Ben Tonnessen (Coronado) pin Dustin James (Discovery Canyon), 2:33

Kaleb LaFrancis (Mitchell) pin Jared Field (Pine Creek), 5:11

182 pounds

Second Round

Nathan Johns (Classical Academy) dec. Charlie Cook (Lewis Palmer), 4-2

Jed Keegan (Discovery Canyon) dec. Maua Alatasi (Sand Creek), 8-5

Skylar Owens-Hailey (Palmer) pin Jason Arndt (Sierra), 0:39

John Underwood (Widefield) dec. Sam Schofield (Cheyenne Mountain), 6-1

Niko Suragdeen (Mesa Ridge) pin Jared Smits (Doherty), 5:15

Alex Mays (Air Academy) dec. Uriah Covington (Fountain Fort Carson), 9-8

Garrett Niel (Pine Creek) pin Andrew Gordon (Coronado), 1:40

195 pounds

Second Round

Jared Volcic (Mesa Ridge) pin Brennan Perez (Rampart), 2:45

Daniel Borchert (Classical Academy) pin Dejave Jimmerson (Fountain Fort Carson), 1:37

Donavin Bedburdick (Sierra) dec. Cole Eck (Air Academy) 6-5 (Dec 8-5)

Jack Dewey (Discovery Canyon) pin Nathan McLarty (Peyton) 10-7 (Fall 1:05)

220 pounds

Second Round

Payton Miles (Mitchell) pin Samuel Leary (Peyton), 0:53

Ramon Moreno (Palmer) pin Chris Midkiff (Air Academy), 0:49

Siandre Agaalii (Doherty) pin Bryce Gross (Manitou Springs), 0:19

David Kenner (Falcon) pin Isaac Johnson (Sand Creek), 1:02

Dominic Knost (Lewis Palmer) pin Deon Cole (Fountain Fort Carson), 0:32

285 pounds

Second Round

Grant McCluan (Falcon) pin Bryce Delahoy (Rampart), 2:55

Jackson Webber (Doherty) pin Rodney Hopkins (Sand Creek), 4:26

Hunter Gilpin (Manitou Springs) pin Matt Farmer (Palmer Ridge), 1:45